Собянин обсудил планы сотрудничества Москвы и "Яндекса"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин обсудили планы по дальнейшему внедрению беспилотного транспорта в Москве и другие совместные проекты развития. Встреча состоялась в Инженерном центре автономного транспорта компании.

По словам мэра, главным направлением "Яндекса" является транспорт, а именно "Яндекс Такси", которое известно гражданам по всей России. У компании также есть образовательные сервисы, электронные учебники, чат-боты и новые разработки в виде беспилотников, которые сейчас можно увидеть на улицах Москвы в отдельных районах. Среди них роботы-доставщики и первые эксперименты по автомашинам.

По словам мэра, проект по внедрению беспилотников в городское пространство уже показал свою эффективность. Власти Москвы надеются на его дальнейшее развитие и внедрение в городском транспорте. Собянин поблагодарил Кудрина за активное участие в городских проектах, а он в свою очередь заявил о намерении "Яндекса" расширить сотрудничество со столичными городскими службами. Кудрин отметил, что услугами компании пользуются миллионы граждан, в том числе и на платформах правительства Москвы.

Сейчас "Яндекс" при содействии столичного Дептранса проводит испытания беспилотных автомобилей в городских условиях на территории Москвы. Беспилотники прошли более 16 миллионов километров по столичным дорогам. Летом 2023 года компания запустила роботакси в Ясеневе. За три месяца машины выполнили более 1,7 тысячи поездок по району.

Кроме того, через сервис "Яндекса" по заказу такси в Москве совершается более 1,3 миллиона поездок в день. В июне 2024 года в "Яндекс Go" появилась возможность арендовать шесть тысяч электровелосипедов "Велобайк 2.0". В среднем через этот сервис совершается 4,7 тысячи прокатов в сутки. Более того, через "Яндекс Go" в Москве и ближних городах можно арендовать 25 тысяч самокатов.

Также в последние годы власти Москвы и компания "Яндекс" реализуют совместные проекты по обработке запросов горожан с помощью голосовых помощников, использованию сервиса речевых технологий SpeechKit в голосовом помощнике мобильного приложения "Моя Москва" и цифрового ассистента "Москва", интеграции городского туристического сервиса Russpass с маркетинговыми сервисами "Яндекса", разработке чат-бота, который поможет учителям с решением методических и технических вопросов – "Умного помощника учителя".

Кроме того, ведется работа по интеграции сервисов "Яндекс Учебник" и МЭШ. Проведена интеграция мобильного приложения "Дневник МЭШ" с голосовым помощником Алиса. Также "Яндекс" является партнером московского правительства в рамках проекта "ИТ-класс в московской школе". В разработке сейчас находится голосовой ввод через Алису пациентом сведений о состоянии здоровья в электронную медицинскую карту.

Более того, в дополнение к онлайн-сервису "Моя семья" Главархива Москвы, "Яндекс" создал ИИ-платформу "Поиск по архивам". Так, нейросети распознают архивные документы по генеалогии с 1694 по 1917 год и переводит их в машинописный формат, что позволяет пользователям оперативно находить сведения о своих предках.

Ранее Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве, который должен выйти на линии без водителя уже в 2025 году. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.