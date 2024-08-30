"Яндекс Карты" начали показывать загруженность организаций

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"Яндекс Карты" с 30 августа начали показывать загруженность организаций в течение одного дня. Пока функция доступна лишь в мобильном приложении на iOS, а скоро появится и на Android.

"Обновление поможет выбрать день и время визита так, чтобы не пришлось стоять в очередях в музей или ждать, когда освободится столик в любимой кофейне", – рассказали в пресс-службе сервиса.

Чтобы увидеть график загруженности ресторанов, библиотек, музеев, зоопарков, МФЦ и других организаций, нужно открыть карточку заведения и прокрутить вниз. Здесь можно узнать о количестве посетителей в разные дни недели и разное время.

"Карты вычисляют загруженность организации с помощью алгоритма. На основе обезличенных данных о геопозиции пользователей, которые делятся ей в приложении, он делает вывод, сколько людей может быть в тех или иных местах в разное время суток. Полученную информацию он показывает в виде графика, который обновляется еженедельно", – добавили в "Яндексе".

Ранее Сергей Собянин и представитель "Яндекса" обсудили планы по дальнейшему внедрению беспилотного транспорта в Москве, а также другие совместные проекты. Главным направлением компании, заметил мэр, является транспорт, включая "Яндекс Такси".

Также у "Яндекса" существуют образовательные сервисы, электронные учебники, чат-боты и беспилотники, которые сейчас можно увидеть на улицах Москвы в отдельных районах. Среди них – роботы-доставщики и первые эксперименты по автомашинам.