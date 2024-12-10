В обновленных "Яндекс Картах" можно посмотреть, как преобразилась Москва

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Новые панорамные снимки Москвы появились на сервисе "Яндекс Карты". Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

В компании подчеркнули, что были заново отсняты все улицы в пределах МКАД и районы ТиНАО. Теперь на сервисе можно увидеть не только уже существующие дороги и достопримечательности, но и совсем новые места, которые появились с момента предыдущих съемок.

За 10 прошедших лет со снимков пропали нависшие над улицами провода, стихийные парковки, палатки, множественные рекламные объявления и объекты самостроя. В это же время расширились набережные и улицы, появились общественные пространства вместо автомобильных проездов и многое другое.

"Теперь на панорамах в картах можно рассмотреть корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, виртуально прогуляться по пешеходному мосту на стрелке острова Балчуг и по обновленному парку ВДНХ, в том числе изучить снаружи музей "Атом", центр Республики Узбекистан и другие реконструированные павильоны", – указали в пресс-службе компании.

На свежих снимках от "Яндекса", появились новая часть Юго-Восточной хорды, отремонтированные развязки МКАД с Новоегорьевским и Алтуфьевским шоссе, наземные вестибюли новой Троицкой линии метро и станции "Потапово". Также впервые "панорамомобиль" посетил исторические микрорайоны столицы Курьяново и Дангауэровка, заехал в ТиНАО, где ведется строительство новых жилых комплексов.

"Чтобы заново отснять панорамы всего города, потребовалось шесть месяцев. В результате карты сделали более 250 тысяч панорамных снимков – это около 7 500 километров улиц Москвы", – рассказали в "Яндексе".

В компании подчеркнули, что благодаря высокому разрешению фото горожане смогут рассмотреть не только общий вид построек, но и наличие пандусов, таблички с номерами квартир и так далее. Такая детализация, кроме прочего, помогает считывать дорожные знаки, светофоры и другие детали, чтобы оперативнее обновлять карты.

Ранее пользователи "Карт" получили возможность строить маршруты внутри вокзалов, аэропортов и популярных торговых центров. Функция уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Это поможет еще лучше ориентироваться в крупных зданиях и быстрее находить нужные точки.

