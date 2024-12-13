Новый формат цифровых справок запущен в столичных поликлиниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый цифровой формат медицинских справок с электронной подписью запущен в столичных поликлиниках, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что столичные власти продолжают делать систему здравоохранения Москвы более удобной и доступной для пациентов. Так, цифровая справка позволяет сэкономить время, а также создает высокий уровень безопасности.

"Москвичи могут использовать такие медицинские документы в удобном формате – например, показывать на экране мобильного телефона или отправлять по электронной почте", – сказала Ракова.

В "цифре" в детских поликлиниках города теперь можно получить документы для отдыха в спортивных и оздоровительных лагерях, санаториях. Каждый год в Москве выдается около 90 тысяч подобных справок. Цифровыми также стали и медицинские заключения для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая сдачу норм ГТО.

"В ближайшее время планируется перевод и других видов справок в цифровой формат, что еще больше упростит жизнь москвичам", – заключила Ракова.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги первого года работы флагманского и урологического центров ММНКЦ имени Боткина, рассказав о достигнутых результатах врачей. За год специалисты центра оказали оказали экстренную медпомощь 65 000 пациентов и справились с более 10 000 операций.

