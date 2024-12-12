Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 10:09

Город

Сервис контроля доставки биоматериалов появился в столичной лабораторной службе

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве в рамках цифровизации городской лабораторной службы появился уникальный проект для системного контроля доставки биоматериалов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она отметила, что благодаря цифровизации столичного здравоохранения в распоряжение специалистов поступают современные и полезные инструменты. Например, внедряются электронные сервисы, помогающие автоматизировать работу лабораторной службы города, повысить качество и скорость выполнения диагностических процедур.

Кроме того, внимание уделяется стандартизации внутренних процессов медучреждений и обработке четких алгоритмов, уточнила заммэра. По ее словам, контроль своевременности и соблюдения условий при доставке биоматериала в лабораторию крайне важен для дальнейших исследований.

В данный момент на базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований внедрен новый цифровой сервис, позволяющий в онлайн-режиме управлять процессом доставки биоматериалов. Это позволит повысить качество и достоверность результатов исследований, считает Ракова.

Столичная лабораторная система имеет многоуровневую структуру. Так, лаборатории первого уровня расположены в поликлиниках, второго – при стационарах, а третьего – в специализированных профильных медорганизациях и централизованных клинико-диагностических лабораториях (ЦКДЛ).

На исследования в ЦКДЛ поступают биометриалы со всей Москвы. На результаты и точность анализов может повлиять качество самих образцов, которое зависит от температуры, времени доставки и других факторов. Теперь это можно отслеживать при помощи российского программного обеспечения.

Возможности цифрового контура московского здравоохранения позволяют определить, когда и в каком медучреждении взят материал, а также спрогнозировать маршрут доставки. При помощи сервиса можно подобрать число машин для транспортировки, в том числе с предложением по их наполнению нужным количеством термосумок. Перевозить биоматериалы будут, учитывая требования, стандарты и сроки хранения, а также выстраивая оптимальный маршрут.

Процессом доставки можно будет управлять в режиме реального времени, что даст возможность оперативно реагировать на непредвиденные ситуации. Между всеми участниками процесса транспортировки есть коммуникация и системное взаимодействие. Так, перед началом маршрута водитель получит маршрутный лист, а сотрудники медучреждений – расписание прибытия транспорта. В случае изменений в утвержденные маршруты всем придет соответствующее уведомление.

В Москве проводится активная модернизация лабораторной службы. Ключевую роль в этом играет Московский научно-практический центр лабораторных исследований, проекты которого направлены на создание и внедрение цифровых решений и аппаратов для автоматизации исследований. Помимо этого, специалисты центра изучают свойства микроорганизмов и их резистентность, разрабатывают контрольные материалы для биохимических исследований и другое.

Ранее в столице начался последний этап модернизации больницы имени Вересаева. По словам Сергея Собянина, в данный момент идет реконструкция двух корпусов. В одном расположится роддом, в другом – центр женского здоровья. С их открытием завершится создание полного комплекса медпомощи женщинам, подчеркнул мэр.

Более 100 специалистов получили почетный статус "Московский врач"

Читайте также


медицинагород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика