Сервис контроля доставки биоматериалов появился в столичной лабораторной службе

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве в рамках цифровизации городской лабораторной службы появился уникальный проект для системного контроля доставки биоматериалов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она отметила, что благодаря цифровизации столичного здравоохранения в распоряжение специалистов поступают современные и полезные инструменты. Например, внедряются электронные сервисы, помогающие автоматизировать работу лабораторной службы города, повысить качество и скорость выполнения диагностических процедур.

Кроме того, внимание уделяется стандартизации внутренних процессов медучреждений и обработке четких алгоритмов, уточнила заммэра. По ее словам, контроль своевременности и соблюдения условий при доставке биоматериала в лабораторию крайне важен для дальнейших исследований.

В данный момент на базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований внедрен новый цифровой сервис, позволяющий в онлайн-режиме управлять процессом доставки биоматериалов. Это позволит повысить качество и достоверность результатов исследований, считает Ракова.

Столичная лабораторная система имеет многоуровневую структуру. Так, лаборатории первого уровня расположены в поликлиниках, второго – при стационарах, а третьего – в специализированных профильных медорганизациях и централизованных клинико-диагностических лабораториях (ЦКДЛ).

На исследования в ЦКДЛ поступают биометриалы со всей Москвы. На результаты и точность анализов может повлиять качество самих образцов, которое зависит от температуры, времени доставки и других факторов. Теперь это можно отслеживать при помощи российского программного обеспечения.

Возможности цифрового контура московского здравоохранения позволяют определить, когда и в каком медучреждении взят материал, а также спрогнозировать маршрут доставки. При помощи сервиса можно подобрать число машин для транспортировки, в том числе с предложением по их наполнению нужным количеством термосумок. Перевозить биоматериалы будут, учитывая требования, стандарты и сроки хранения, а также выстраивая оптимальный маршрут.

Процессом доставки можно будет управлять в режиме реального времени, что даст возможность оперативно реагировать на непредвиденные ситуации. Между всеми участниками процесса транспортировки есть коммуникация и системное взаимодействие. Так, перед началом маршрута водитель получит маршрутный лист, а сотрудники медучреждений – расписание прибытия транспорта. В случае изменений в утвержденные маршруты всем придет соответствующее уведомление.

В Москве проводится активная модернизация лабораторной службы. Ключевую роль в этом играет Московский научно-практический центр лабораторных исследований, проекты которого направлены на создание и внедрение цифровых решений и аппаратов для автоматизации исследований. Помимо этого, специалисты центра изучают свойства микроорганизмов и их резистентность, разрабатывают контрольные материалы для биохимических исследований и другое.

Ранее в столице начался последний этап модернизации больницы имени Вересаева. По словам Сергея Собянина, в данный момент идет реконструкция двух корпусов. В одном расположится роддом, в другом – центр женского здоровья. С их открытием завершится создание полного комплекса медпомощи женщинам, подчеркнул мэр.