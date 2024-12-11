Собянин: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве приступили к последнему этапу модернизации больницы имени В. В. Вересаева. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Сейчас идет реконструкция двух корпусов. В одном будет современный роддом, в другом – центр женского здоровья. С их открытием завершим создание полного комплекса медицинской помощи женщинам: от профилактики и лечения до планирования беременности и родов", – говорится в публикации мэра.

Работы по демонтажу уже были завершены, сейчас рабочие приступили к финальному этапу.

Собянин напомнил, что в прошлом году пациентов начали принимать первый флагманский центр экстренной помощи и лечебный корпус № 1. В последнем, в свою очередь, были развернуты травматологическое, хирургическое, неврологическое отделения и другие.

В начале осени свои двери открыл лечебный корпус № 2 с подразделениями для сосудистых заболеваний, кардиохирургии и аритмологии. Там также оборудовали высокотехнологичные операционные. С момента открытия корпус принял свыше 5 тысяч человек, проведено примерно 500 операций.

В начале декабря в Москве на базе городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Ворохобова начал работу центр женского здоровья. Медицинское учреждение находится на улице Саляма Адиля, лечебно-диагностическую помощь смогут получать жители СЗАО и ЦАО. Им доступны все необходимые скрининговые исследования, специальное лечение в многопрофильной клинике, услуги перинатального центра.

