Сергей Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве после обновления были открыты еще 14 детских и взрослых поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в столице были открыты следующие медучреждения:

Клинико-диагностический центр № 4, филиал № 4;

Городская поликлиника (ГП) № 8, филиал № 3;

ГП № 134, филиал № 2;

ГП № 166, филиалы № 1 и 2;

ГП № 195, филиал № 3;

ГП № 212, филиал № 197;

Детская городская поликлиника (ДГП) № 28;

ДГП № 32, филиал № 1;

ДГП № 105, филиал № 3;

ДГП № 118, филиал № 3;

ДГП № 131;

ДГП № 143, головное здание и филиал № 2.

В Москве на 40% выполнен второй этап программы реконструкции амбулаторного фонда, отметил Собянин. Всего по новому московскому стандарту было реконструировано уже 257 зданий поликлиник. Оставшиеся планируется завершить до конца 2025 года.

По словам градоначальника, комфортнее станут и территории около поликлиник. Всего в ходе второго этапа специалисты благоустроят более 65 гектаров.

"Все пространства будут оформлены в одном стиле. Установят фонари, навигацию, высадят деревья и кустарники. Там, где позволяет площадь, сделают игровые площадки и зоны для отдыха", – добавил мэр Москвы.

В столице более 10 тысяч специалистов, которые работают по новому стандарту экстренной помощи, повысили свою квалификацию. Качественное и своевременное обучение врачей и медицинских сестер флагманских центров и приемных отделений является важнейшим условием для сохранения жизни и здоровья больных.

В начале декабря в Москве на базе городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Ворохобова открылся центр женского здоровья. Медицинское учреждение находится на улице Саляма Адиля, лечебно-диагностическую помощь смогут получать жители СЗАО и ЦАО.