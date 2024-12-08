Собянин: более 10 тыс врачей повысили квалификацию по новому стандарту экстренной помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 10 тысяч специалистов, которые работают по новому стандарту экстренной помощи, повысили свою квалификацию, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр обратил внимание, что качественное и своевременное обучение врачей и медицинских сестер флагманских центров и приемных отделений является важнейшим условием для сохранения жизни и здоровья больных.

При этом, по словам главы города, медики и прочие сотрудники должны не просто имет глубокие знания и владеть профессиональными навыками в своей области, но и уметь работать в команде.

В связи с этим в кадровом центре Депздрава Москвы для специалистов этой сферы были разработаны и внедрены 70 программ дополнительного образования и тренингов. В ходе них врачи могут усовершенствовать свои знания и умения в области диагностики и лечения травм, ожогов, обморожений, отравлений и обострений хронических заболеваний. Речь, среди прочего, идет о тех болезнях, которые несут прямую угрозу жизни пациента, уточнил Собянин.

Обучение организовано в постоянном режиме. Возможность пройти такую подготовку предоставляется всем специалистам по мере необходимости.

Эти и другие усилия привели к тому, что облик российского здравоохранения начал меняться в лучшую сторону. Таким мнением ранее поделился Владимир Путин. По словам президента, за последние 4 года модернизации первичного звена по всей стране было построено и реконструировано более тысячи поликлиник, также специалисты запустили 174 тысячи единиц современного медицинского оборудования.