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Новости

02 декабря, 20:00

Общество

"Техно": российская компания разработала препарат против серьезных заболеваний

"Техно": российская компания разработала препарат против серьезных заболеваний

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В столице выпустили единственный в мире препарат, способный победить серьезное заболевание. Лекарства разрабатывает биотехнологическая компания Biocad.

Она создает полностью отечественные субстанции для лечения онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний. Предприятие выпускает оригинальные препараты и аналоги зарубежных жизненно важных лекарств, гарантируя их доступность без рисков перебоя в поставках.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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