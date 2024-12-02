"Техно": российская компания разработала препарат против серьезных заболеваний

В столице выпустили единственный в мире препарат, способный победить серьезное заболевание. Лекарства разрабатывает биотехнологическая компания Biocad.

Она создает полностью отечественные субстанции для лечения онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний. Предприятие выпускает оригинальные препараты и аналоги зарубежных жизненно важных лекарств, гарантируя их доступность без рисков перебоя в поставках.

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