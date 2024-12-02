02 декабря, 20:00Общество
"Техно": российская компания разработала препарат против серьезных заболеваний
В столице выпустили единственный в мире препарат, способный победить серьезное заболевание. Лекарства разрабатывает биотехнологическая компания Biocad.
Она создает полностью отечественные субстанции для лечения онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний. Предприятие выпускает оригинальные препараты и аналоги зарубежных жизненно важных лекарств, гарантируя их доступность без рисков перебоя в поставках.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.