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02 декабря, 14:30

Общество

Москвичи показали кадры с вышедшем солнцем в некоторых районах города

Москвичи показали кадры с вышедшем солнцем в некоторых районах города

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, москвичи прислали кадры с вышедшем из-за облаков солнцем. При этом в столице весь день обещали плотную облачность

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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