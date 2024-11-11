Два типа вакцин от рака готовятся запустить в России

В России готовятся к запуску двух типов вакцин от рака, сообщили представители Минздрава. Работа ведется в обоих направлениях одновременно. Для первой вакцины уже получены доклинические результаты, что позволит начать испытания в конце текущего или начале следующего года.

Второй препарат находится на стадии разработки и над ним трудятся сразу несколько учреждений. В Минздраве отметили, что над этой вакциной предстоит еще много работы.

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