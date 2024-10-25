Москвичам рассказали, какую помощь оказывают пациентам в шок-центрах столицы

В Москве с 2022 года работают шок-центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Сейчас в столице 14 таких центров, ГКБ № 23 имени Давыдовского стала первой.

Там есть высокотехнологичные аппараты ЭКМО. Их используют для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью. Пациентов распределяют по зонам в зависимости от состояния, что позволяет оперативно оказывать необходимую помощь.

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