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Новости

25 октября, 23:15

Город

Москвичам рассказали, какую помощь оказывают пациентам в шок-центрах столицы

Москвичам рассказали, какую помощь оказывают пациентам в шок-центрах столицы

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

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В Москве с 2022 года работают шок-центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Сейчас в столице 14 таких центров, ГКБ № 23 имени Давыдовского стала первой.

Там есть высокотехнологичные аппараты ЭКМО. Их используют для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью. Пациентов распределяют по зонам в зависимости от состояния, что позволяет оперативно оказывать необходимую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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