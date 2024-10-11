ABS: в США хакеры научили роботов-пылесосов выкрикивать оскорбления

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В США хакеры взломали роботы-пылесосы модели Deebot X2s компании Ecovacs и через динамики заставили их выкрикивать оскорбления. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Один из жителей штата Миннесота, адвокат Дэниел Свенсон, рассказал, что его робот звучал, как сломанный радиоприемник. Мужчина заметил в мобильном приложении, как кто-то запросил доступ к камере и удаленному управлению пылесоса. После этого он начал двигаться и выкрикивать расистские оскорбления.

Адвокат подал жалобу на Ecovacs. В компании ему заявили, что было проведено расследование, которое показало взлом учетной записи и пароля робота. По данным телеканала, также был установлен IP-адрес хакера.

Аналогичные ситуации зафиксировали в разных городах Штатов. Пострадавшие беспокоятся за свою безопасность и неприкосновенность личной жизни.

Ранее неизвестный получил доступ к переписке на онлайн-форуме компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, и похитил сведения о новых технологиях искусственного интеллекта.

Об этом происшествии было сразу же доложено сотрудникам и совету директоров OpenAI, но никто не стал распространять эту информацию в публичном пространстве, так как данные о клиентах или партнерах не были скомпрометированы.

