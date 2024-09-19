Guardian: аккаунты минюста Британии и ВОЗ в соцсети X взломали для рекламы криптовалюты

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Аккаунты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), главы минюста Великобритании лейбористки Шабаны Махмуд и ряда британских парламентариев в соцсети X взломали хакеры и разместили там рекламу криптовалюты. Об этом сообщает газета Guardian.

"Парламентарии, включая Шабану Махмуд, а также других лейбористов – Криса Элмора и Каролин Харрис, поделились одним и тем же сообщением на сайте соцсети X", – указано в сообщении.

По данным газеты, хакеры также взломали аккаунты ВОЗ, подразделения технологической компании Lenovo в Индии и британского телесериала Great British Menu. На всех взломанных аккаунтах разместили одинаковое сообщение, подтверждающее взлом и рекламирующее криптовалюту.

В материале уточняется, что на данный момент всем владельцам взломанных аккаунтов вернули доступ к ним, а сообщения хакеров были удалены.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала данные свыше 3,2 тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Публикация состоялась в день начала Олимпийских игр в Париже. Хакеры объяснили выбор даты тем, что хотели напомнить миру о причастности их соотечественников к преступлениям киевского режима.

