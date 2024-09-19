Спецслужбы США сообщили, что хакеры из Ирана похитили внутренние документы штаба Трампа

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Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим лидером государства Джо Байденом. Об этом со ссылкой на заявление американских спецслужб сообщает РИА Новости.

Совместное заявление опубликовали Федеральное бюро расследований США, аппарат директора национальной разведки и Агентство по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности.

"В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена. Данные письма содержали выдержки из электронной документации, похищенной у предвыборного штаба Трампа", – указано в сообщении.

Американские спецслужбы подчеркнули, что на данный момент нет свидетельств того, что получатели данных писем каким-либо образом отреагировали на них. При этом, согласно их данным, группировки хакеров, связанных с Ираном, продолжают рассылать СМИ в США материалы штаба Трампа.

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До этого связанные с Китаем хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Так, они получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.