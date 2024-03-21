Более 50% россиян назвали секс-игрушки и нижнее белье неуместными подарками

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Около 51% россиян назвали секс-игрушки и нижнее белье неуместными подарками, а 23% не хотели бы получить те предметы, которыми будет пользоваться вся семья. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

Порядка 11% сообщили, что в качестве подарка их не устроили бы косметика и презенты, указывающие на возраст. 10% не хотели бы получить кухонную утварь, а 4% не приемлют деньги и подарочные сертификаты.

55% опрошенных указали, что все подарки, которые не входят в список их желаний, стали для них неуместными, 19% не понравилась идея подарка в виде "инфоцыганских" сертификатов, 13% получали в подарок алкоголь и сладости, чем были разочарованы. Еще 11% россиян рассказали, что решили подарить лекарственные препараты, чем вызвали недовольство со стороны одаряемых.

Исследователи также спросили, происходили ли такие ситуации, что опрошенные сами дарили нежеланные подарки. На это они ответили следующим образом:

41% дарят то, что подсказывает сердце;

32% согласились с тем, что у них бывают "осечки" в выборе подарка;

14% всегда заранее просят wish-list, поэтому не попадают в неловкую ситуацию;

9% совершенно не переживают по поводу подарка, поскольку внимание – это главное;

4% покупают странные подарки, чтобы подшутить.

Авторы исследования также узнали, замечают ли россияне увеличение количества рекламы подарков в предпраздничные дни.

"Оказалось, что почти 40% опрошенных вообще не обращают внимания на рекламу, 32% подтвердили, что становится больше рекламы подарков на ТВ, 23% сталкиваются с рекламой в предпраздничные дни в интернете, и лишь 5% замечают увеличение наружной рекламы", – говорится в сообщении.

Ранее аналитики выяснили, что российские компании дарят бизнес-партнерам персонализированные подарки с символикой фирмы – эксклюзивные часы, алкоголь и другое. 67% организаций находят нужным дарить презенты партнерам и своим сотрудникам.

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