Производство химической продукции в Москве увеличилось на 13% за год

Столичные компании наращивают выпуск химической продукции. За год производство отрасли выросло на 13%, а работают в ней уже более 25 тысяч москвичей. В первую очередь спросом пользуются лаки и краски, удобрения, пластмасса, а также косметика и медицинские средства.

Аналитик конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Асосков отметил, что химическая отрасль обладает сильным мультипликативным эффектом и входит в топ-10 отраслей по темпам роста импортозамещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.