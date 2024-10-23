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23 октября, 09:45

Экономика

Производство химической продукции в Москве увеличилось на 13% за год

Производство химической продукции в Москве увеличилось на 13% за год

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Столичные компании наращивают выпуск химической продукции. За год производство отрасли выросло на 13%, а работают в ней уже более 25 тысяч москвичей. В первую очередь спросом пользуются лаки и краски, удобрения, пластмасса, а также косметика и медицинские средства.

Аналитик конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Асосков отметил, что химическая отрасль обладает сильным мультипликативным эффектом и входит в топ-10 отраслей по темпам роста импортозамещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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