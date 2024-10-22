Сбер повысил ставки по всем базовым ипотечным программам

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Сбербанк повышает ставки по всем базовым ипотечным программам и возобновляет выдачи по льготной программе "Семейная ипотека" с 22 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ставки по базовым ипотечным программам будут повышены на 3 процентных пункта в связи с ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой Центробанка. Так, минимальная ставка на новостройки на "Домклик" составит 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.

Отмечается, что по всем ранее одобренным заявкам кредиты выдадут на прежних условиях до 1 ноября этого года.

В сентябре столичный Росреестр зафиксировал 4 998 договоров долевого участия в строительстве недвижимости с использованием ипотеки, что на 33,6% больше, чем в августе. За год этот показатель снизился на 59,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – на 22,3%.

Ранее совет директоров Банка России принял решение об отмене ограничений для кредитных организаций на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка до 31 марта 2025 года.