Росреестр сообщил, что число ипотечных сделок в новостройках Москвы выросло на 33,6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В сентябре столичный Росреестр зафиксировал 4 998 договоров долевого участия в строительстве недвижимости с использованием ипотеки, что на 33,6% больше, чем в августе, сообщает пресс-служба ведомства.

За год этот показатель снизился на 59,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – на 22,3%.

В третьем квартале 2024 года было зарегистрировано 14 826 договоров долевого участия с использованием ипотеки. Это на 43% меньше, чем в апреле – июне текущего года. По сравнению с июлем – сентябрем показатель снизился на 49,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – на 20,9%.

"После августовского минимума этого года в сентябре число ипотечных сделок на первичном рынке столицы выросло на треть. Многие девелоперы предлагают покупателями скидки и выгодные предложения, что поддерживает спрос несмотря на высокие проценты по ипотечному кредитованию", – отметил руководитель управления столичного Росреестра Игорь Майданов.

По его словам, в сентябре было зарегистрировано наименьшее количество кредитных сделок по покупке строящегося жилья за последние пять лет.

Такая же тенденция наблюдается и в квартальных данных: в третьем квартале было оформлено почти в два раза меньше договоров долевого участия с привлечением кредитов, чем в июле – сентябре прошлого года.

Между тем эксперт Алексей Попов рассказал, почему ставки на аренду квартир в Москве выросли на треть. По его данным, причиной этому стали отмена льготной ипотеки, высокие ставки по кредитам и покупка жилья на пике спроса в 2023 году.

Число сделок по покупке квартир снизилось, а по аренде – выросло. По словам Попова, увеличение стоимости жилья наиболее заметно в относительно доступных районах.