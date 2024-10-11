Правительство РФ снизило порог продажи валютной выручки экспортерами до 25%

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Российское правительство сократило с 50 до 25% объем обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Согласно документу, экспортеры, внесенные в специальный список крупных компаний, обязаны будут осуществлять продажу на внутреннем рынке России иностранной валюты в размере не менее 25% средств, получаемых по условиям контрактов. Срок – не более 30 дней со дня получения денег.

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В указе был определен список экспортеров, которых он коснется. В перечень внесли 43 группы компаний.

В апреле этого года кабмин утвердил постановление о продлении до 30 апреля 2025 года требования по репатриации иностранной валюты и обязательной продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для некоторых российских экспортеров.

Ранее Центробанк России изменил механизм получения банками разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Кредитные организации теперь не должны предоставлять заключения об установленных критериях повреждений одновременно с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных банкнот.

