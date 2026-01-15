Суд изберет меру пресечения главврачу больницы Новокузнецка 15 января

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Центральный районный суд Новокузнецка изберет меру пресечения главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы (НГКБ) № 1 по делу о смерти младенцев в четверг, 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Судебное заседание назначено на 11:00 по местному времени (07:00 по московскому).

В новогодние праздники в НГКБ № 1 скончались девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от своей должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.

Позже выяснилось, что Херасков раньше занимал пост замминистра здравоохранения Кузбасса. Он курировал работу южного территориального звена регионального здравоохранения. Главврачом НГКБ он стал в 2024 году.