Генпрокуратура поставила на контроль ситуацию в роддоме в Новокузнецке

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Генпрокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в роддоме Новокузнецка Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуроры совместно с контрольно-надзорными органами уже приступили к комплексной оценке исполнения законодательства о здравоохранении", – говорится в публикации.

Оцениваются в том числе качество оказания медпомощи женщинам на всех этапах беременности, создание условий для безопасности новорожденных, а также обеспечение лечебно-диагностического процесса всем необходимым.

Кроме того, проверка касается вопросов исполнения трудового и бюджетного законодательства, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Обеспечено надзорное сопровождение расследования уголовного дела.

В роддоме № 1 Новокузнецка за новогодние праздники умерли 9 новорожденных. По данным СМИ, у всех погибших были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции.

В связи с произошедшим возбудили уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования были задержаны главврач и исполняющий обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей больницы.

В свою очередь, губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил провести проверку всех родильных домов и перинатальных центров региона, а Роспотребнадзор направил туда группу специалистов. Кроме того, следователи организуют проверку сообщений в соцсетях о ненадлежащем оказании медицинской помощи в роддоме.