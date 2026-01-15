ТАСС: заседание СБ ООН по Ирану пройдет 15 января

Фото: depositphotos/ognjen1234

Представители США запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Иране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в СБ.

Предположительно, заседание может пройти в четверг, 15 января. При этом председательствующее в Совбезе постпредство Сомали пока не подтвердило проведение совещания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация будет продолжать следить за ситуацией в Иране. По его словам, Вашингтон получил данные о том, что в Тегеране прекратились "убийства и казни протестующих".

По информации журналистов, США на фоне напряженности в отношениях с Ираном отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. На передислокацию уйдет около недели.