03:33

Политика

Власти Ирана отвергли обвинения в планах казнить протестующих

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Власти Ирана не планируют казнить протестующих через повешение. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи в интервью Fox News.

По его словам, сообщения о якобы казни участников протестов в Иране являются одним из элементов кампании по дезинформации, запущенной для того, чтобы втянуть США в текущую ситуацию.

Аракчи добавил, что на сегодняшний день в Иране уже завершились беспорядки. Глава МИД утверждает, что на протяжении последних четырех дней в республике больше не проходят демонстрации.

Говоря о ядерной программе Ирана, Аракчи заявил, что Тегеран готов гарантировать ее мирный характер в обмен на снятие санкций. Вместе с тем власти Ирана не готовы обсуждать отказ от своей ракетной программы, так как она является ключевым элементом национальной безопасности и обороны страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявить гуманный подход на фоне происходящих в стране протестов. Он добавил, что иранскому правительству лучше "вести себя хорошо".

В свою очередь, в Тегеране заявили, что слова Трампа о поддержке протестующих в Иране несут угрозу для суверенитета, территориальной целостности и нацбезопасности республики.

По информации СМИ, несколько арабских стран, в частности Саудовская Аравия, Катар и Оман, пытаются отговорить США от нанесения новых ударов по Ирану, поскольку это может потрясти нефтяной рынок.

В США грузовик врезался в толпу митингующих в поддержку протестов в Иране

