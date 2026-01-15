Трамп заявил, что намерен посетить Венесуэлу

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается в будущем посетить Венесуэлу. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Он добавил, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, в свою очередь, намерена посетить США. По словам Трампа, с ней "очень хорошо вести дела".

Ранее глава США сообщил, что провел отличный разговор с Родригес. Они обсудили множество тем, в том числе нефть, полезные ископаемые, торговлю и национальную безопасность.

В начале января Соединенные Штаты провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Они оба заявили о своей невиновности.