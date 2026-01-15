Бастрыкин заверил, что СК избавит коррупционеров от наворованного

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Сотрудники Следственного комитета России неустанно работают над тем, чтобы избавить всех коррупционеров от наворованного. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

Глава ведомства отметил, что коррупционерами движет желание обогатиться любым путем, отсутствие совести, а также иллюзорная убежденность в собственной безнаказанности.

Бастрыкин, слова которого привел ТАСС, подчеркнул, что правоохранители работают над избавлением их как от заблуждений, так и от "наворованного, а заодно и народ от их присутствия на период лишения свободы".

Ранее сообщалось, что у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского были обнаружены бриллианты и 50 объектов недвижимости в разных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

В свою очередь, экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток на общую сумму около 272 миллионов рублей. Одна из них на сумму 252 миллиона рублей предназначалась за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство.