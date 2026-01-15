Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 07:15

Политика

Бастрыкин заверил, что СК избавит коррупционеров от наворованного

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Сотрудники Следственного комитета России неустанно работают над тем, чтобы избавить всех коррупционеров от наворованного. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

Глава ведомства отметил, что коррупционерами движет желание обогатиться любым путем, отсутствие совести, а также иллюзорная убежденность в собственной безнаказанности.

Бастрыкин, слова которого привел ТАСС, подчеркнул, что правоохранители работают над избавлением их как от заблуждений, так и от "наворованного, а заодно и народ от их присутствия на период лишения свободы".

Ранее сообщалось, что у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского были обнаружены бриллианты и 50 объектов недвижимости в разных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

В свою очередь, экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток на общую сумму около 272 миллионов рублей. Одна из них на сумму 252 миллиона рублей предназначалась за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство.

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

Читайте также


политика

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика