Фото: AP Photo/Ebrahim Norooozi

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с надписью "СССР" вызовом всему миру. Об этом политик написал в статье для издания Zeit.

Лавров появился на публике в таком свитере во время визита на Аляску в августе 2025 года, где проходили переговоры РФ и США. Тогда министр заявил, что его свитер с надписью "СССР" не содержит никакого тайного посыла.

Писториус вспомнил о свитере Лаврова в контексте рассуждений о важности сохранения военного присутствия США в Европе. Немецкий чиновник назвал одежду "примером ревизионизма, являющегося частью ДНК" России. Писториус убежден, что для политической элиты РФ распад СССР стал травмирующим событием, с которым она "до сих пор не может примириться".

Ранее Владимир Путин заявил, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна. По его словам, в нынешних обстоятельствах это радикально изменит национальный и религиозный состав страны.

При этом страны Запада продолжают заявлять, что РФ якобы хочет вернуть Советский Союз. Так они пугают свое население, злоупотребляя монополией на мировые СМИ, добавил Путин.