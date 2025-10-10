Форма поиска по сайту

10 октября, 14:17

Политика

Лукашенко заявил, что СССР восстановить невозможно

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на саммите СНГ заявил о невозможности восстановления СССР.

"Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, – это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить", – приводит его слова телеграм-канал "Пул первого".

По словам белорусского лидера, нужно организовать работу так, чтобы в экономическое пространство могли зайти только те, кого пропустят существующие участники. Лукашенко также призвал действовать скоординированно в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и прочих сферах.

При этом белорусский лидер указал, что страны СНГ так или иначе сталкиваются в вопросом совместной деятельности в экономике в рамках бывшего Советского Союза.

"Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения, размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?" – цитирует главу республики агентство БелТА.

Лукашенко выразил уверенность в том, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, как разошлась с Владимиром Путиным во взглядах на распад СССР. По ее словам, российский президент назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой столетия. Экс-канцлер с ним не согласилась, заявив, что это было "счастье всей ее жизни".

политика

