Лукашенко заявил, что СССР восстановить невозможно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на саммите СНГ заявил о невозможности восстановления СССР.

"Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, – это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить", – приводит его слова телеграм-канал "Пул первого".



По словам белорусского лидера, нужно организовать работу так, чтобы в экономическое пространство могли зайти только те, кого пропустят существующие участники. Лукашенко также призвал действовать скоординированно в области военно-промышленного сотрудничества, продовольственной безопасности и прочих сферах.

При этом белорусский лидер указал, что страны СНГ так или иначе сталкиваются в вопросом совместной деятельности в экономике в рамках бывшего Советского Союза.

"Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения, размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?" – цитирует главу республики агентство БелТА.

Лукашенко выразил уверенность в том, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств.

