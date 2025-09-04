Каллас назвала слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом "чем-то новеньким"

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала слова Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким". Она высказалась об этом во время конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.

"Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое". Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов", – заявила Каллас.

В преддверии своего визита в Китай Путин дал интервью агентству Xinhua. В ходе него он заявил, что Россия и КНР решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей.

Он подчеркнул, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие людские потери. Советские и китайские граждане испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом. Исторические факты неоспоримо свидетельствуют о тяжести и масштабах сражений тех лет, указал российский лидер.

