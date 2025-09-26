Меркель заявила, что у нее с Путиным разные взгляды на распад СССР

Фото: ТАСС/AP Photo/Petros Giannakouris

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала в интервью Spiegel, как разошлась с Владимиром Путиным во взглядах на распад СССР. Из-за этого она поняла, что они находятся по разные стороны баррикад, передает "Газета.ру".

Меркель вспомнила, как российский президент назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой столетия, а экс-канцлер с ним не согласилась.

"То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, – это счастье всей моей жизни", – сказала тогда лидеру России бывшая глава немецкого правительства.

Ранее Путин напрямую обратился к Меркель и еще раз принес извинения за то, что однажды привел свою собаку Конни на их встречу. Он уточнил, что не знал о том, что экс-канцлер боится собак. В тот момент, с его слов, он хотел создать непринужденную и приятную атмосферу.