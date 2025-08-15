Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР"

Для участия в саммите на Аляску прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Журналисты обратили внимание, что на свитере главы МИД есть надпись "СССР". На вопрос корреспондентов, испытывает ли он мандраж, глава МИД невозмутимо уточнил: "А что это такое?". После он ответил на вопросы о предстоящем саммите.

Также в Анкоридже вместе с Владимиром Путиным будут находиться помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны американской делегации вместе с Дональдом Трампом в Анкоридж прилетят вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланик американского президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Саммит состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22:00 по московскому времени. Центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.