МВД предупредило о мошеннической схеме с налоговыми вычетами

Мошенники начали красть у россиян коды авторизации от различных сервисов под предлогом налоговых вычетов, предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) или соцслужб. Аферисты в том числе предлагают получить положенный вычет в размере 14 тысяч рублей за обучение, однако, чтобы его получить, человек должен назвать код из СМС.

После этого мошенники, представляясь правоохранителями, сообщают жертве о взломе и финансировании запрещенных организаций. При этом на обман чаще попадаются россияне от 25 до 35 лет, обратили внимание в МВД.

Ведомство призвало граждан обращаться к достоверной информации на сайте ФНС или в налоговой инспекции и МФЦ.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать в общественных местах поддельные QR-коды, просканировав которые человек автоматически переводит денежные средства на счет злоумышленников.

Россиянам рекомендовали обращать внимание, куда ведет ссылка, поскольку многие приложения показывают URL-адрес перед переходом.