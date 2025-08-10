В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники используют в общественных местах поддельные QR-коды, просканировав которые человек автоматически переводит денежные средства на счет злоумышленников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

"Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке", – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что россиянам необходимо проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников. Кроме того, рекомендовано обращать внимание, куда ведет ссылка, поскольку многие приложения показывают URL-адрес перед переходом. МВД также не советует вводить данные без необходимости.

Более того, министерство призвало не скачивать приложения по QR-кодам, а устанавливать их только из официальных магазинов.

Ранее злоумышленники начали обманывать студентов, использующих цифровые сервисы. В частности, они звонят учащимся от имени сотрудников Минобрнауки и предлагают помощь в получении важных услуг. При этом депутат ГД Антон Немкин отметил, что госслужащие никогда не спрашивают пароли и другую конфиденциальную информацию. Он призвал студентов быть осторожными и проверять подлинность звонков и сообщений.

