Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов

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Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов и курьерских служб. Они используют схему с якобы готовыми к выдаче посылками, рассказал в беседе с РИА Новости эксперт Андрей Бийчук.

По его словам, аферисты вводят жертв в заблуждение, утверждая, что заказ уже оплачен и необходимо лишь согласовать время доставки. Когда человек заявляет, что ничего не заказывал, злоумышленники объясняют это ошибкой или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя.

При этом мошенники угрожают, что без немедленного подтверждения посылка будет уничтожена, а деньги за нее вернуть не получится. Под этим предлогом они вынуждают жертву сообщить код из СМС или перейти на поддельный сайт, где похищают персональные данные.

Тем не менее у людей, которые все же передали свои данные мошенникам, есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия, рассказали ранее в МВД России. Если аферисты получили банковскую информацию, необходимо немедленно сменить пароли и код доступа в приложение банка, заморозить карты и счета. Кроме того, следует обратиться в кредитную организацию по горячей линии.