МВД рассказало о "золотом часе" после взлома данных мошенниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У людей, разгласивших свои персональные данные аферистам, есть так называемый "золотой час" на то, чтобы минимизировать последствия, предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве отметили, что, если мошенники получили ваши банковские данные, необходимо немедленно сменить свои пароли и код доступа в банковский сервис, а также заморозить карты и счета. Помимо этого, нужно обратиться в кредитную организацию по горячей линии.

Если были взломаны государственные сервисы, то стоит сменить пароль, связаться с сервисом по горячей линии и рассказать о случившемся.

Если же злоумышленники получили контроль над вашим мобильным номером, необходимо оперативно обратиться к оператору связи и привязать важные сервисы на другой номер. Кроме того, нужно предупредить о произошедшем своих близких.

"Риски можно свести к минимуму, если заблаговременно соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности", – заключили в МВД.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили россиян, что аферисты начали обманывать россиян, которые ищут работу. Например, мошенник присылал зараженный файл с якобы тестовым заданием, но на самом деле там был вирус, который крал данные авторизации и пароли. В другом случае жертв заставляли скачать специальную программу для "проверки" компьютера, которая также была вредоносной.

