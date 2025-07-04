Эксперты платформы "Электронный дом" объяснили, как защититься от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники платформы "Электронный дом" уделяют большое внимание безопасности горожан. Например, во время поквартирного обхода одеты в фирменную униформу с логотипом сервиса и всегда могут показать свое служебное удостоверение, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на экспертов системы.

Специалисты обратили внимание, что в случае необходимости жильцы могут обратиться в службу поддержки по телефону +7 (499) 652⁠-62⁠-11, где им подтвердят личность визитера.

При этом платформа руководствуется принципом конфиденциальности. Личная информация пользователей надежно защищена, а сотрудники платформы не имеют права звонить и запрашивать персональные данные, такие как паспортные данные, коды подтверждения из СМС от сторонних систем или пароли от учетных записей.

Если жилец получил подобный звонок, ему следует прекратить разговор и связаться с поддержкой "Электронного дома".

Работники сервиса оказывают горожанам помощь с проведением общего собрания собственников (ОСС). Они проводят как личные встречи, так и онлайн-консультации, на которых подробно рассказывают о возможностях платформы.

Специалисты объясняют, как правильно оформить заявку на проведение собрания, а также помогают организовать поквартирный обход, чтобы объяснить повестку и раздать бумажные бюллетени тем соседям, которые предпочитают не голосовать онлайн.

Более подробную информацию о проведении ОСС жильцы могут найти на сайте "Электронный дом" в разделе "База знаний".

Отмечается, что система функционирует с осени 2020 года и стала важным инструментом для жителей Москвы в решении проблем, связанных с содержанием и улучшением жилых зданий.

За пять лет к платформе присоединились более 2,3 миллиона москвичей, которые провели около 43 тысяч опросов и собраний собственников по различным вопросам — от установки шлагбаумов и систем видеонаблюдения до капитального ремонта и модернизации инженерных систем домов.

Подводя итоги четырех лет работы платформы, Сергей Собянин обратил внимание, что сервис помог решить около 900 тысяч вопросов. При этом, отметил мэр, посторонние люди не смогут попасть в чат "Электронного дома", благодаря чему сохраняется прозрачность и безопасность общения между жильцами.