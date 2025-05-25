Собянин: почти 25 тыс человек присоединились к платформе Mos.Hub за два года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Платформа Mos.Hub помогает разработчикам со всей России создавать IT-проекты. За два года к ней присоединились почти 25 тысяч человек, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что весной 2023 года платформа заменила зарубежные сервисы, ушедшие с российского рынка. В отличие от них Mos.Hub бесплатен, доступен на русском языке и размещается на городских сервисах.

Платформа, по словам градоначальника, постоянно развивается. Среди последних дополнений:

сервис автоматической проверки кода на ошибки и уязвимости;

сервис Mos.Track для управления IТ-проектами и задачами;

сервис для работы с IТ-документацией Mos.Wiki;

раздел "Сообщество", где пользователи могут делиться друг с другом экспертизой.

Все это делает Mos.Hub уникальной экосистемой для совместной работы и общения отечественных разработчиков, подчеркнул Собянин. В дальнейшем планируется дать им возможность делиться образовательными статьями, а также запустить конструктор сайтов и расширить профиль пользователя для формирования резюме и портфолио.



"Еще одна важная задача – сделать на платформе каталог готовых решений с открытым исходным кодом", – добавил мэр Москвы.

Ранее столичные проекты были удостоены национальной премии "Цифровые вершины". В номинации "Лучшее ИТ-решение для комфортной жизни в городе" победил проект "Зима в Москве".

Киноплатформа "Москино" заняла первое место в категории "Лучший государственный сервис", а платформа Mos.Hub – в номинации "Лучшее ИТ-решение для импортозамещения".