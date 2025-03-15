Сергунина: цифровые проекты Москвы удостоены национальной премии

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Шесть проектов Москвы удостоены национальной премии "Цифровые вершины", рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Так, в номинации "Лучшее ИТ-решение для комфортной жизни в городе" победил столичный проект "Зима в Москве", объединивший около 53 тысяч зимних событий в городе. Участниками мероприятий стали примерно 30 миллионов горожан и гостей столицы.

Киноплатформа "Москино", с помощью которой можно организовать съемки в Москве, заняла первое место в номинации "Лучший государственный сервис". Данный проект не имеет аналогов в мире. Портал работает на семи языках, в том числе на китайском, арабском и хинди.

В категории "Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения" одержал победу проект "МосМедИИ". Он открыл всем медицинским учреждениям России доступ к ИИ-сервисам на базе технологии компьютерного зрения. Искусственный интеллект помогает выявить признаки заболеваний на снимках лучевых исследований, формируя предварительное заключение для рентгенолога.

Проект "Цифровой учитель" по математике в МЭШ занял первое место в категории "Лучшее ИТ-решение для школьного обучения". Нейросеть анализирует знания школьника, определяя темы, в которых у него возникают сложности, после чего предлагает ученику подходящие упражнения.

Платформа для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub была отмечена премией в номинации "Лучшее ИТ-решение для импортозамещения", а мобильное приложение "Команда Москвы" получила спецприз в номинации, посвященной управлению персоналом. Сервис объединяет сотрудников и руководителей столичных ведомств, позволяя им быстро получить доступ к нужной информации и кадровым данным.

Ранее достижения Москвы по развитию научно-технологического потенциала и внедрению умных технологий получили высокую оценку в индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов", составляемом Минстроем РФ. Также лидерство столицы было отмечено в двух рейтингах научно-технологического развития, составленных министерством науки и высшего образования России и агентством "РИА Рейтинг".