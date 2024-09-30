Собянин рассказал, какими московскими сервисами пользуются ИТ-специалисты

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В России 30 сентября неофициально отмечается День российского интернета. Кроме того, в этом году Рунету исполнилось 30 лет. В связи с этими датами Сергей Собянин рассказал в своем блоге, какими московскими сервисами пользуются ИТ-специалисты.

По словам мэра, развитию цифровых технологий и онлайн-сервисов столица уделяет внимание, как никакой другой город. Например, в рамках национального проекта "Цифровая экономика" власти города активно внедряют новейшие технологии и разработки в самых разных сферах жизни: от здравоохранения и безопасности до культуры и коммунального хозяйства.

"И, как результат, Москва уже сегодня является одним из самых умных и технологичных городов мира", – подчеркнул градоначальник, добавив, что столица ежегодно реализует более 300 цифровых проектов во всех отраслях.

Таких результатов удается добиваться благодаря системной поддержке ИТ-сферы, которая включает в себя не только инфраструктурные и финансовые составляющие, но и различные сервисы, разрабатываемые специально для айтишников.

Например, в сферу входят онлайн-платформы. Собянин уточнил, что в мае прошлого года в Москве открылась облачная платформа для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub для разработчиков.

"Mos.Hub – это экосистема инструментов для организации и автоматизации процессов безопасной разработки и развития ПО", – пояснил мэр.

Недавно в ней появились два новых удобных сервиса Mos.Track – для управления ИТ-проектами, а также Mos.Wiki – для работы с документацией. Они позволяют управлять ИТ-проектами и задачами внутри них, совместно работать с документацией, необходимой для создания цифровых решений.

Экосистема стала бесплатной отечественной заменой зарубежных аналогов, добавил градоначальник. Чуть больше чем за год к ней присоединились более 19 тысяч пользователей, которые работают над более чем 17,5 тысячи проектов.

Еще одним сервисов стали "Датасеты", с помощью которых программисты "обучают" алгоритмы.

"Еще в 2013 году мы создали портал открытых данных правительства Москвы. Сейчас он предоставляет доступ к более чем 1 200 обезличенным наборам данных – датасетам, включая такие наборы данных, как график отключения воды, адресный реестр объектов недвижимости, площадки для выгула собак, объекты культурного наследия и другая информация", – рассказал Собянин.

Этими данными пользуются как жители, так и ИТ-специалисты. Например, на основе опубликованных датасетов созданы многие мобильные приложения и интернет-сервисы, среди которых есть мобильное приложение "Госуслуги Москвы" и портал "Наш город".

Помимо этого, для айтишников в свободном доступе на портале департамента информационных технологий Москвы регулярно публикуются аналитические обзоры и исследования. Например, специалисты могут там найти результаты исследований в сфере информационных технологий и связи или анализ использования цифровых технологий в столице, в том числе ИИ.

"Новинка этого года – доступ к аналитике о технологических трендах умных городов России и мира на портале ICT.Moscow", – подчеркнул мэр.

Также Собянин обратил внимание на хакатон, назвав его отличной возможностью для начинающих специалистов прокачать свои навыки, найти команду и построить карьеру в компании – постановщике задач.

Уже шесть лет столичный департамент предпринимательства и инновационного развития проводит в Москве самый масштабный международный хакатон, который объединяет талантливых ИТ-специалистов из разных уголков мира – "Лидеры цифровой трансформации".

За это время в нем приняли участие более 40 тысяч человек и более 4,5 тысячи команд. Конкурсанты разработали более 2,1 тысячи решений и создали более 60 стартапов.

Кроме того, команд – участницы хакатона нередко затем продолжают работу над проектами в рамках международной непрерывной программы развития технологических проектов "Академия инноваторов", отметил мэр. По его словам, она нацелена на помощь начинающим предпринимателям и тем, у кого есть только идея и желание создавать технологические стартапы, эффективные новаторские решения и конкурентоспособные продукты под актуальные запросы города и бизнеса.

В проекте участников от начала до конца сопровождают эксперты для помощи в полной доработке продукта. В свою очередь, обширная образовательная программа включает в себя лекции, воркшопы, мастер-классы и шоу-кейсы по различным дисциплинам.

К "Академии инноваторов" уже присоединилось свыше 20 тысяч разработчиков и предпринимателей со всей России, а также дружественных стран, таких как Индия, Нигерия и Узбекистан.

Еще ИТ-компании могут присоединиться к открытой образовательной программе "Защита ИТ-решений и патентование" на платформе i.moscow. Она доступна участникам Московского инновационного кластера, имеющим базовые знания в сфере интеллектуальной собственности, уточнил градоначальник.

Слушатели смогут углубиться в тему охраны решений в области информационных технологий, лицензирования открытого программного обеспечения и защиты интеллектуальных прав на ПО.

"ИТ-специалисты помогают активно внедрять инновационные технологии и запускать современные сервисы, которые улучшают жизнь москвичей и повышают эффективность работы городских служб. А значит, город, в свою очередь, продолжит разработку удобных сервисов и проектов для айтишников", – заключил Собянин.

Ранее Собянин анонсировал открытие первого в России кластера видеоигр и анимации в 2025 году в "Сколкове". По его словам, ведущие компании отрасли под одной крышей смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. Начинающие же компании-разработчики и анимационные студии получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре.

Помимо этого, в нем откроют современную обучающую площадку для молодых специалистов. Партнерами собираются стать как вузы, так и учреждения дополнительного образования.

