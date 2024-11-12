Собянин: платформа "Электронный дом" помогла жителям решить 900 тыс вопросов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 900 тысяч вопросов по поводу жизни в многоквартирных домах удалось решить с помощью платформы "Электронный дом", которой исполнилось 4 года с момента ее создания. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что жители столицы стали чаще отдавать предпочтение "Электронному дому" для организации общих собраний с жильцами. Так, за последний год на платформе состоялось более 9 тысяч встреч. Кроме того, по словам градоначальника, популярностью пользуются и опросы собственников по темам о необходимости консьержа в доме или шлагбаума во дворе.



"Платформа интегрирована с 19 ключевыми городскими системами. Здесь можно безопасно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, получать уведомления о плановых и аварийных отключениях и так далее", – добавил Собянин.



При этом мэр подчеркнул, что посторонние люди не смогут попасть в чат "Электронного дома", благодаря чему сохраняется прозрачность и безопасность общения между жильцами.

Уже более 1,5 миллиона москвичей стали участниками платформы "Электронный дом". За прошлый год число пользователей возросло в два раза по сравнению с 2022 годом. За все время работы платформы было проведено свыше 6 тысяч опросов, выполнено более 600 тысяч заявок на ликвидацию неполадок и заработано свыше 108 миллионов баллов.

