Володин: граждане, помогающие выводить похищенные деньги, должны помнить о наказании

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Граждане, которые помогают мошенникам выводить похищенные деньги, должны помнить об уголовном наказании. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 5 июля вступают в силу изменения, которыми вводится ответственность за неправомерный оборот электронных средств платежа.

"Закон дополняет систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников", – приводит сайт ГД слова Володина.

Он напомнил, что новые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег.

В соответствии со вступившим в силу законом:



до 3 лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию;

до 6 лет лишения свободы со штрафом грозит за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление неправомерных операций с ними.

В МВД ранее предупредили, что фигурантами уголовных дел о дропперах могут стать два миллиона человек. Однако у них еще есть время отказаться от преступной деятельности, закрыть мошеннические счета и прекратить передавать аккаунты.

Кроме того, в России с начала июня стартовал пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Инициатива предусматривает обмен информацией между банками, операторами связи и госорганами через государственную информационную систему для предотвращения IT-преступлений.

