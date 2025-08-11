Депутат Иванов: в России появился новый вид мошенничества со штрафами ГИБДД

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Новый вид мошенничества появился в России. Автомобилисты получают штрафы якобы от ГИБДД с требованием срочной оплаты. Об этом предупредил член Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов, передает RT.

Он добавил, что в подобных сообщениях часто прикреплены ссылки на сайты, интерфейс которых практически полностью скопирован с официальных порталов ГИБДД. Такие страницы грозят пользователю утечкой персональных данных и реквизитов банковских карт.

Иванов заметил, что настоящие сообщения о штрафах не требуют срочной оплаты и перехода на сторонние сайты. Он подчеркнул, что достоверную информацию о наличии штрафов можно проверить через портал "Госуслуги" или в личном кабинете на официальном сайте ГИБДД.

Депутат настоятельно рекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений даже в том случае, если они выглядят правдоподобно. Кроме того, он призвал совершать платежные операции исключительно на официальных сайтах, предварительно удостоверившись в наличие штрафа.

О наличии подозрительных писем или СМС-сообщений Иванов призвал сообщать в правоохранительные органы, чтобы пресечь распространение подобных схем.

"Только совместными усилиями мы сможем противостоять мошенникам и защитить наших граждан от обмана", – заключил он.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодом. По данным правоохранителей, злоумышленники используют их в общественных местах. Прохожий, рассчитывая на очередную акцию или скидку, сканирует QR-код, однако вместо приятного бонуса получает списание средств с банковских карт в пользу мошенника.

В МВД призвали россиян не сканировать неизвестные коды. Кроме того, в ведомстве настоятельно рекомендовали пользоваться приложениями, где показывается URL-адрес перед переходом.