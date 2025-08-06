Эксперт Силаев: утечка личных данных может произойти при создании цифровых аватаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Создание цифровых аватаров с использованием искусственного интеллекта в некоторых случаях может привести к утечке личных данных, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT.

Эксперт обратил внимание, что при создании цифровых аватаров человек загружает в систему 15 фотографий своего лица, что дает искусственному интеллекту множество данных для создания точной копии. Однако безопасность на таких платформах зависит от добросовестности сервера.

"К сожалению, не все платформы одинаково тщательно подходят к защите пользовательских данных. Некоторые могут использовать загруженные фотографии для совершенствования своих алгоритмов или даже передавать их партнерам", – подчеркнул Силаев.

Утечка данных может возникнуть при хакерской атаке или техническом сбое. Если сведениями завладеют мошенники, в их распоряжении окажется инструмент для незаконных действий. На основе нескольких снимков они способны создать как фальшивый профиль в социальных сетях, так и ролик с участием своей жертвы.

В дальнейшем злоумышленники могут обманывать знакомых человека, вымогать у них деньги и скомпрометировать пользователя при помощи его фотографий. На фоне этих рисков Силаев посоветовал россиянам с особой внимательностью подходить к выбору сервиса для создания аватара.

"Предпочтение следует отдавать известным платформам с прозрачной политикой обработки данных. Рекомендуется также периодически проверять, не используются ли ваши изображения без вашего ведома, например, с помощью специальных сервисов обратного поиска по фотографиям", – подытожил эксперт.

