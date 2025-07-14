МВД РФ: нагрев телефона и незнакомые приложения могут указывать на заражение устройства

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Телефон может тормозить, быстрее разряжаться или сильно нагреваться, если устройство заражено вирусами, сообщило управление по организации борьбы противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в своем телеграм-канале.

Также на устройстве могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.

В ведомстве указали, что признаками заражения могут быть незнакомые приложения, которые владелец не устанавливал, или странные разрешения, например доступ к СМС, звонкам или местоположению для "фонарика".

Кроме того, в истории СМС или звонков могут появиться незнакомые номера или сообщения. В том случае если владелец телефона установил вредоносное приложение, необходимо немедленно отключить устройство от интернета, чтобы предотвратить передачу личных данных.

Также необходимо найти номер службы поддержки банка на официальном сайте или на обороте карты, не в приложении на зараженном телефоне. При звонке нужно сказать, что устройство заражено, и попросить заблокировать все карты и отменить неавторизованные операции.

На безопасном устройстве нужно зайти в важные аккаунты, такие как "Госуслуги", банки, соцсети, и завершить все подозрительные или неизвестные сессии, отозвать доступ для незнакомых устройств.

После этого важно обратиться в отдел полиции по месту жительства, взяв с собой телефон и паспорт. Для устранения вируса лучше всего будет отнести устройство в сервисный центр или к специалисту по кибербезопасности.

Директор юридического департамента одного из маркетплейсов для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов Юлия Суворова рассказала RT, что российские банки на пороге внедрения сервиса "второй руки".

Это позволит клиентам назначать доверенное лицо для контроля с финансовыми операциями и направлен на защиту от мошенничества, особенно в отношении уязвимых категорий граждан, таких как пенсионеры, подростки и лица с ограниченными возможностями, объяснила эксперт. Доверенный человек будет получать уведомления о подозрительных транзакциях и сможет заблокировать их в течении 24 часов.

Суворова отметила, что существует риск злоупотребления полномочиями со стороны доверенного лица, поэтому система должна быть четко регламентирована. Специалист также подчеркнула, что принцип двойного подтверждения уже применяется в корпоративном банкинге, когда транзакцию должны подписать два сотрудника компании.

"В личном банкинге такая услуга тоже уже предлагается в некоторых банках, но после вступления в силу требования об обязательном предоставлении такого сервиса, а закон должен начать действовать с 1 сентября 2025 года, он может стать эффективным барьером для мошенников, особенно если клиенты будут активно использовать эту опцию", – заключила Суворова.

Ранее стало известно, что мошенники собираются использовать интерес к южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара" для атаки на пользователей. Аферисты используют спрос на зарубежный видеоконтент в России, поэтому на их сайтах можно найти фейковое скачивание новых эпизодов или программного обеспечения (ПО), которое поможет посмотреть сериал.

Кроме того, пользователь может столкнуться с предложением приобрести "подписку" на серии без рекламы или в высоком качестве. При подобной схеме существует риск загрузки вредоносного ПО, такого как стилер или майнер. Сама "подписка" приводит к потере денежных средств или банковских данных.