Мошенники активизировались из-за выхода нового сезона "Игры в кальмара"

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Мошенники собираются атаковать пользователей, используя в своей схеме выход нового сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара", передает ТАСС со ссылкой на главу компании по управлению цифровыми рисками Дмитрия Кирюшкина.

По его словам, с 23 июня было обнаружено уже 175 сайтов, на которых якобы размещены новые серии. При этом количество ресурсов злоумышленников будет увеличиваться, пока сохраняется интерес е сериалу, отметил эксперт.

Аферисты используют спрос на зарубежный видеоконтент в России, поэтому на их сайтах можно найти фейковое скачивание новых эпизодов или программного обеспечения (ПО), которое поможет посмотреть сериал.

Кроме того, пользователь может столкнуться с предложением приобрести "подписку" на серии без рекламы или в высоком качестве. При подобной схеме существует риск загрузки вредоносного ПО, такого как стилер или майнер. Сама "подписка" приводит к потере денежных средств или банковских данных, уточнил специалист.

"Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов – отработанный мошеннический сценарий", – предупредил Кирюшкин.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Кирилл Куликов посоветовал россиянам устанавливать менеджеры паролей, которые смогут предупредить об утечке данных. При этом некоторые сервисы отправляют пользователям уведомления о новых входах в их аккаунты. Игнорировать их или запросы о сбросе пароля не стоит, указал он в беседе с RT.

Также специалист рекомендовал пользователям менять пароли от электронной почты, онлайн-банков, портала "Госуслуги" и социальных сетей. Чтобы избежать возможной утечки персональных данных, необходимо проверять активные сессии своих аккаунтов и завершать все подозрительные подключения.

"Уведомите банк, если есть вероятность компрометации ваших карточных данных или паспорта, через официальные каналы (горячая линия, мобильное приложение, личный кабинет) и сообщите о возможной компрометации данных. Попросите усилить безопасность счетов – например, ограничить операции без вашего подтверждения", – обратил внимание Куликов.

Эксперт уточнил, что в некоторых случаях можно обратиться за помощью к правоохранителям. Заявление нужно подавать в том случае, если данные человека были использованы для оформления кредита, сим-карты или в мошеннических целях. Такая мера станет не только защитой пользователя, но и поможет впоследствии юридически восстановить репутацию или отменить необходимую операцию.

Между тем МВД рассказало, что мошенники стараются обойти осторожность пользователей, представляясь операторами связи, сотрудниками банка, работниками госорганов или правоохранительных органов, знакомыми или коллегами. Однако главная цель аферистов – заставить жертву установить вредоносную программу.