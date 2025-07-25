В Госдуме пенсионеров предупредили о новых схемах мошенничества

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Пенсионерам стали поступать звонки с предложением приобрести бесплатную путевку в санаторий, предостерег в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Депутат отметил, что злоумышленники представляются сотрудниками социальных учреждений и сообщают пенсионеру о положенной ему льготной путевке по государственной программе поддержки представителей старшего возраста. При этом мошенники просят сообщить паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и код из СМС-сообщения. В некоторых случаях они могут потребовать оплатить дополнительные услуги, например страховой взнос.

После аферисты снимают деньги со счетов пострадавшего и перестают выходить на связь. Пенсионеры остаются без обещанных путевок и сбережений.

Парламентарий обратил внимание, что сотрудники государственных учреждений никогда не звонят с подобными предложениями, а оформление льготных услуг возможно только при личном обращении в органы соцзащиты.

Также Немкин напомнил, что персональную информацию о себе и коды из СМС-сообщений нельзя сообщать посторонним лицам ни при каких обстоятельствах. Если возникли сомнения, следует незамедлительно прекратить разговор и самостоятельно позвонить в Социальный фонд.

Ранее в Москве задержали пенсионерку, которая обманула троих знакомых почти на 27 миллионов рублей. Пострадавшим женщина предлагала помощь с покупкой жилья. Однако после получения средств женщина исчезала.