В Москве задержана пенсионерка, обманувшая знакомых на 27 миллионов рублей

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Столичные оперативники задержали пожилую женщину, которая обманула троих знакомых почти на 27 миллионов рублей под предлогом помощи с покупкой жилья, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Пострадавшие отдали злоумышленнице деньги в обмен на заверенную у нотариуса расписку, в которой были указаны устаревшие установочные данные. Аферистка долгое время откладывала выполнение взятых на себя обязательств, а затем перестала выходить на связь и скрылась. Оперативники задержали подозреваемую в Подмосковье.

Как позже выяснилось, женщина потратила все полученные средства на личные нужды и не имела возможности выполнить обещание. В сообщении отмечается, что против аферистки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Расследование продолжается.

Ранее полицейские задержали четырех подозреваемых по делу о телефонном мошенничестве. Преступники под видом соцработников выманили у пожилых людей более 3 миллионов рублей в рамках компенсации за "поддельные" БАДы. Среди задержанных оказались двое ранее судимых мужчин и две женщины. Возбуждено семь уголовных дел.