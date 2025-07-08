Столичная полиция задержала мошенников, похитивших 3 млн руб у пенсионеров

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полиция Москвы задержала четверых подозреваемых по делу о телефонном мошенничестве, сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники под видом социальных работников выманили у пенсионеров больше 3 миллионов рублей в рамках компенсации за "поддельные" БАДы.

Мошенники по телефону убеждали своих жертв, что для получения компенсации им нужно заплатить определенный процент от обещанной суммы. В дальнейшем их сообщник под видом курьера забирал деньги у пенсионеров.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в Москве и области. Среди них – двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Было возбуждено семь уголовных дел.

На сегодняшний день один подозреваемый находится под стражей, еще один – под подпиской о невыезде. Остальные – под мерой пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сотрудники полиции в Приморском крае раскрыли мошенническую схему нескольких работников Надеждинской центральной районной больницы. В течение четырех лет благодаря бухгалтеру учреждения они присвоили себе больше 46 миллионов рублей. За совершенные преступления подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.