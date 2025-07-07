Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 08:00

Общество

В России начнут маркировать звонки с 1 сентября

В России начнут маркировать звонки с 1 сентября

Россиян предупредили о лишении свободы за клевету в домовом чате

В ГД внесут проект о гибком графике для многодетных родителей

305 детей родились в Москве 6 июля

Виброплатформы для похудения стали новым трендом в Сети

Москвичей предупредили о большом количестве комаров этим летом

"Утро": 27 градусов ожидается в Москве днем 7 июля

Козы зашли в ЖК "Середневский лес" в ТиНАО

Июнь стал самым дождливым месяцем в Москве за всю историю метеонаблюдений

Роспотребнадзор запустил горячую линию для тех, чьи рейсы задержали

В России начнут маркировать звонки, чтобы мошенники не смогли выдать себя за представителей ведомств и компаний. Такая обязанность у операторов связи появится с 1 сентября.

За эту опцию будут платить сами компании. Однако наказание за отсутствие маркировки звонков пока не предусмотрено. Также неизвестно, отвечает ли оператор связи за достоверность данных, предоставленных абоненту, и что будет, если под видом организации с гражданином все-таки свяжутся злоумышленники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидеоДарья ЕрмаковаИван Пашков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика