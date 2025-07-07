В России начнут маркировать звонки с 1 сентября

В России начнут маркировать звонки, чтобы мошенники не смогли выдать себя за представителей ведомств и компаний. Такая обязанность у операторов связи появится с 1 сентября.

За эту опцию будут платить сами компании. Однако наказание за отсутствие маркировки звонков пока не предусмотрено. Также неизвестно, отвечает ли оператор связи за достоверность данных, предоставленных абоненту, и что будет, если под видом организации с гражданином все-таки свяжутся злоумышленники.

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