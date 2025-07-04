Душная и влажная погода установится в Москве на следующей неделе

Фото: 123RF/grispb

Влажная и душная погода ожидается в Москве на следующей неделе, рассказала в беседе с газетой "Известия" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Специалист уточнила, что относительно сухим днем станет понедельник, 7 июля, в остальные дни из-за трансформации воздушных масс и развития конвективной облачности возможны кратковременные дожди. Температура воздуха достигнет 27 градусов, местами – 30 градусов.

"То есть погода будет жаркая, довольно влажная, душная", – уточнила Позднякова.

Эксперт добавила, что для многих метеозависимых это не очень комфортная погода, поскольку содержание кислорода в воздухе будет минимальным. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями также стоит быть осторожными и в период с 11:00 до 16:00 избегать пребывания на улице.

Несмотря на то что молодым и здоровым людям такая погода не доставит проблем, все равно необходимо уделить особое внимание самочувствию, подчеркнула метеоролог. Рекомендуется носить легкую одежду из легких тканей, ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня и соблюдать питьевой режим.

Между тем 4 июля на Москву обрушится дождь с грозой и сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Водителей просят не оставлять свои машины под деревьями или неустойчивыми конструкциями.

Кроме того, автолюбителям рекомендуют придерживаться безопасности во время движения, в частности, не совершать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и, находясь за рулем, не отвлекаться на мобильные устройства.